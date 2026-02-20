InícioCidades DF
Investigação

Jovem desaparece após sair de casa para trabalhar em Samambaia

Carlos Eduardo Sousa Aroucha saiu de casa em uma moto às 13h20 de quinta-feira (19/2), na QR 314

Carlos foi visto pela última vez na quinta-feira - (crédito: Arquivo pessoal)
A Polícia Civil (PCDF) investiga o desaparecimento de um jovem de 21 anos. Carlos Eduardo Sousa Aroucha saiu de casa às 13h20 de quinta-feira (19/2), na QR 314 de Samambaia, para trabalhar em um estoque de bebidas na mesma região. Desde então, não foi mais visto.

Segundo familiares, Carlos estava em uma moto. Os parentes entraram em contato com o patrão do jovem, que confirmou que ele não compareceu ao serviço. Após buscas, a família soube que o veículo de Carlos havia passado pelo Núcleo Bandeirante, região fora da rota dele.

Carlos não estava com o celular. O aparelho estava quebrado antes mesmo do desaparecimento. Um boletim de ocorrência foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul). Qualquer informação pode ser repassada ao número 197, da Polícia Civil.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 20/02/2026 15:27
