Abordagem a traficante leva policiais a laboratório de cocaína em Ceilândia

Uma ação integrada entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE/PF) e o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas da Polícia Militar (Rotam/PMDF) desarticulou um laboratório de cocaína no Incra 9 de Ceilândia, nesta sexta-feira (20/2).

Troca de informações entre as duas corporações possibilitou a abordagem de um homem que transportava 1kg de cocaína. As equipes acompanharam o recebimento da droga e localizaram o imóvel de onde a substância saiu. No local, identificaram um laboratório destinado à manipulação e preparo do entorpecente.

Até a última atualização desta reportagem, os policiais faziam a contagem da droga, mas citam “expressiva quantidade”. Foram apreendidos, ainda, insumos usados na transformação e fracionamento do entorpecente, duas armas de fogo com munições, máquina de contar cédulas, balanças de precisão, três veículos e duas motocicletas.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde foi autuado. Ele permanece à disposição da Justiça. A investigação segue com a finalidade de identificar outros envolvidos e apurar eventual vínculo com organização criminosa voltada ao tráfico na região.