Carnaval movimenta R$ 100 milhões e gera 20 mil postos de trabalho no DF

O carnaval de 2026 injetou mais de R$ 100 milhões na economia do Distrito Federal, consolidando a festa como um eixo de desenvolvimento regional. Com um investimento público de R$ 10 milhões, o DF Folia atraiu cerca de 1,5 milhão de foliões — um salto significativo em relação ao milhão registrado no ano passado. O cálculo do impacto financeiro considera o gasto médio de R$ 50 por pessoa, gerando R$ 75 milhões diretos, somados ao efeito multiplicador do setor cultural, que estima um retorno de R$ 3 para cada R$ 1 investido.

A estrutura da folia também se expandiu, passando de 65 blocos em 2025 para 76 neste ano. Além da arrecadação, o setor de serviços foi impulsionado pela criação de 20 mil postos de trabalho. Só nos blocos, 10 mil pessoas atuaram diretamente, sem contar os brigadistas, seguranças, produtores e ambulantes.

"O DF Folia 2026 reafirma uma convicção que temos na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF: cultura é política pública estruturante, é desenvolvimento e é pertencimento. Ao levar o carnaval para 18 regiões administrativas, ampliando investimentos e mostramos que é possível fazer uma festa democrática, descentralizada e, sobretudo, segura", afirma o titular da pasta, Cláudio Abrantes.

Para o coordenador do DF Folia, Dorival Brandão, a descentralização foi o trunfo da edição. "O investimento circulou diretamente nas comunidades, gerando trabalho, renda e desenvolvimento cultural", destacou. A programação completa do carnaval pode ser conferida no site e nas redes sociais do DF Folia.

