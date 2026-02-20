Revólver, drogas, joias: veja o que foi apreendido em laboratório de cocaína

No local foram encontrados tabletes de crack e de cocaína, além de vários pacotes de ecstasy - (crédito: PMDF-PF/Divulgação)

A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Federal (PF) atualizaram o balanço das apreensões de drogas, munições e armas apreendidas em um imóvel localizado no Incra 9 de Ceilândia. A casa, segundo as investigações, funcionava como laboratório de cocaína. Duas pessoas foram presas.

A ação ocorreu de maneira integrada entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE/PF) e o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas da Polícia Militar (Rotam/PMDF). Troca de informações entre as duas corporações possibilitou a abordagem de um homem que transportava 1kg de cocaína, nesta sexta-feira (20/2).

As equipes acompanharam o recebimento da droga e localizaram o imóvel de onde a substância saiu. No local, identificaram um laboratório destinado à manipulação e preparo do entorpecente. Foram apreendidos 65 tabletes de crack; 23 de cocaína; 18 pacotes de ecstasy; 18 porções fracionadas de cocaína; 11 sacos de insumo para fracionamento da droga; 10 sacos ziplocks com insumo; um revólver calibre .357; nove munições calibre .357; uma pistola Taurus calibre .9mm; 53 munições de 9mm; uma máquina eletrônica de contar cédulas; duas balanças de precisão; cinco prensas hidráulicas utilizadas para compactação de entorpecentes.; seis celulares; uma pulseira de ouro; quatro relógios de luxo; três carros; e duas motos.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. A investigação segue com a finalidade de identificar outros envolvidos e apurar eventual vínculo com organização criminosa voltada ao tráfico na região.