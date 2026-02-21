Homem morre após sofrer choque elétrico e cair de uma altura de seis metros

Neoenergia alertou para os cuidados na realização de podas em lote próprio - (crédito: CBMDF)

Um homem morreu, na tarde deste sábado (21/2), ao sofrer uma descarga elétrica enquanto podava uma árvore em São Sebastião. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram ao local, a vítima havia caído de um altura de seis metros e estava morta.

O fato ocorreu na Rua 42. A área foi isolada para evitar novos acidentes. A Neoenergia, além das polícias Militar e Civil foram acionadas.

Em nota, a Neoenergia lamentou a morte do homem e classificou o fato como acidente. A companhia também alertou para os cuidados na realização de podas em lote próprio e se colocou à disposição da perícia, responsável pela investigação sobre a dinâmica da ocorrência.

"A empresa reforça que a poda de árvores em propriedades privadas é responsabilidade do proprietário. No entanto, sempre que houver rede elétrica nas proximidades, é indispensável acionar a Neoenergia para o desligamento da energia, garantindo a segurança da atividade e prevenindo acidentes", ressaltou a companhia.