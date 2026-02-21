Homens são presos por pesca ilegal no Lago Paranoá

Homens são presos por pesca ilegal embaixo da Ponte Costa e Silva - (crédito: PDMF/Divulgação)

Dois homens foram presos por pesca predatória durante o patrulhamento da Polícia Militar (PMDF) no espelho d’água do Lago Paranoá, embaixo da Ponte Honestino Guimarães, nas proximidades da Área de Relevante Interesse Ecológico do Bosque. Com eles, foram apreendidos 8kg de peixe tucunaré e 500g de camarão-canela.

A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (20/2), quando militares avistaram os indivíduos com redes de malhas reduzidas e apetrechos de uso proibido para a região conforme a legislação vigente. Os suspeitos admitiram a utilização das redes para a captura dos crustáceos em local onde a pesca é proibida por decreto ambiental.

Os envolvidos foram levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foram apresentados juntamente com o pescado e as três redes apreendidas. Eles responderão por crime de pesca predatória, conforme a Lei de Crimes Ambientais, devido ao uso de técnicas proibidas e atuação em zona de conservação da vida silvestre.



