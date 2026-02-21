InícioCidades DF
CRIME AMBIENTAL

Homens são presos por pesca ilegal no Lago Paranoá

Com os suspeitos, foram apreendidos 8kg de peixe tucunaré e 500g de camarão-canela. Eles foram levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul)

Homens são presos por pesca ilegal embaixo da Ponte Costa e Silva - (crédito: PDMF/Divulgação)
Homens são presos por pesca ilegal embaixo da Ponte Costa e Silva - (crédito: PDMF/Divulgação)

Dois homens foram presos por pesca predatória durante o patrulhamento da Polícia Militar (PMDF) no espelho d’água do Lago Paranoá, embaixo da Ponte Honestino Guimarães, nas proximidades da Área de Relevante Interesse Ecológico do Bosque. Com eles, foram apreendidos 8kg de peixe tucunaré e 500g de camarão-canela. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (20/2), quando militares avistaram os indivíduos com redes de malhas reduzidas e apetrechos de uso proibido para a região conforme a legislação vigente. Os suspeitos admitiram a utilização das redes para a captura dos crustáceos em local onde a pesca é proibida por decreto ambiental. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os envolvidos foram levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foram apresentados juntamente com o pescado e as três redes apreendidas. Eles responderão por crime de pesca predatória, conforme a Lei de Crimes Ambientais, devido ao uso de técnicas proibidas e atuação em zona de conservação da vida silvestre.

  • Homens são presos por pesca ilegal embaixo da Ponte Costa e Silva
    Homens são presos por pesca ilegal embaixo da Ponte Costa e Silva PDMF/Divulgação
  • Homens são presos por pesca ilegal embaixo da Ponte Costa e Silva
    Homens são presos por pesca ilegal embaixo da Ponte Costa e Silva PDMF/Divulgação

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/02/2026 14:29
SIGA
x