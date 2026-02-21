Mulher é atropelada por motocicleta em Ceilândia na tarde deste sábado

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta na tarde deste sábado (21/2), na QNN 05, em Ceilândia. O acidente ocorreu às 13h25, em frente a uma farmácia da região. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas ao local.
Ao chegarem, os socorristas encontraram a vítima caída ao solo. Apesar do susto, ela estava consciente, orientada e apresentava quadro estável, com diversas escoriações pelo corpo.
Após os primeiros socorros e a aplicação do protocolo para vítimas de trauma, a guarnição realizou a regulação médica e encaminhou a mulher a uma unidade hospitalar, para receber avaliação especializada.
O condutor da motocicleta, um veículo de cor preta, também recebeu atendimento no local. Ele não sofreu ferimentos graves e não precisou ser levado ao hospital.
Segundo o CBMDF, não havia informações confirmadas sobre o que teria causado a colisão. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para cuidar da ocorrência.