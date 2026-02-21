InícioCidades DF
Mulher é atropelada por motocicleta em Ceilândia na tarde deste sábado

A pedestre ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta na tarde deste sábado (21/2), na QNN 05, em Ceilândia. O acidente ocorreu às 13h25, em frente a uma farmácia da região

Pedestre teve ferimentos leve e escoriações pelo corpo - (crédito: Divulgação/ CMBDF)
Pedestre teve ferimentos leve e escoriações pelo corpo - (crédito: Divulgação/ CMBDF)

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta na tarde deste sábado (21/2), na QNN 05, em Ceilândia. O acidente ocorreu às 13h25, em frente a uma farmácia da região. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas ao local. 

Ao chegarem, os socorristas encontraram a vítima caída ao solo. Apesar do susto, ela estava consciente, orientada e apresentava quadro estável, com diversas escoriações pelo corpo.

Após os primeiros socorros e a aplicação do protocolo para vítimas de trauma, a guarnição realizou a regulação médica e encaminhou a mulher a uma unidade hospitalar, para receber avaliação especializada.

O condutor da motocicleta, um veículo de cor preta, também recebeu atendimento no local. Ele não sofreu ferimentos graves e não precisou ser levado ao hospital.

Segundo o CBMDF, não havia informações confirmadas sobre o que teria causado a colisão. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para cuidar da ocorrência.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/02/2026 15:19
