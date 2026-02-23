Produtores brasilienses de frutas e vegetais buscam parcerias internacionais

A Fruit Attraction, importante vitrine internacional para geração de oportunidades de negócios no mercado global, terá a participação de produtores brasilienses de frutas e vegetais. A Secretaria de Agricultura (Seagri-DF) fecha nesta segunda-feira (23/2) os últimos detalhes técnicos e administrativos para levar 16 produtores às rodadas de negociação, que ocorrem em São Paulo, de 24 a 26 de março. É a segunda vez que uma comitiva do DF estará na feira, como estratégia de posicionamento internacional da produção fruticultura do DF, aponta o secretário de Agricultura, Rafael Bueno. "Nosso foco direto é a exportação. Queremos transformar o potencial do nosso campo em contratos, geração de renda e abertura de novos mercados para os produtos do DF", destaca. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A comitiva organizada pela secretaria irá levar à feira produtores de mirtilo, incluindo orgânicos, e empreendimentos da fruta com atuação em turismo rural e agronegócio; fibra de coco voltada à produção de substratos agrícolas; cacau e chocolate artesanal; castanha-da- amazônia; açaí; abacate; limão; morango; maracujá imperador-do-cerrado; mudas frutíferas; pimentas; e mandioca, além de vinícolas. A iniciativa tem apoio da Emater-DF, da Ceasa-DF e da Rota da Fruticultura Ride-DF. "Essa é uma ação estruturada do Governo do Distrito Federal para fortalecer a fruticultura, a agroindústria e os produtos diferenciados do Cerrado. Nosso papel é abrir portas, criar conexões comerciais e oferecer suporte técnico para que os produtores possam competir em igualdade de condições no cenário internacional”, acrescenta Bueno.

Rodadas de negociação



A feira proporciona contato com compradores e investidores dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes Unidos, de países da Europa e da América Latina. Além disso, há espaço para troca de experiências voltadas à inovação e a práticas sustentáveis, e negócios dentro do Brasil, como parcerias com redes de hotéis e supermercados. Na edição anterior, houve a participação de 12 produtores do DF e foram realizadas 50 rodadas de negociação. A iniciativa tem apoio da Emater-DF, da Ceasa-DF e da Rota da Fruticultura Ride-DF.



Senac-DF e Secretaria de Educação formam 1,5 mil estudantes



Senac-DF e SEEDF formam 1,5 mil estudantes no Programa Técnico no Ensino Médio (foto: Senac-DF)

Domingo foi dia de celebração para 1,5 mil estudantes na primeira formatura do Programa Técnico do Ensino Médio, no Pavilhão do Parque da Cidade. A conquista foi possível a partir de uma parceria entre o Senac-DF, responsável pela oferta dos cursos, e a Secretaria de Educação (SEEDF) , que viabiliza a articulação com as escolas da rede pública. Os jovens fazem o ensino médio em um turno e no outro, o curso técnico. Alunos de outro programa do Senac-DF, o Janela de Oportunidades, voltado à qualificação de internos e de egressos do sistema prisional, produziram as becas e os capelos usados pelos jovens.

Perspectivas profissionais





A solenidade teve a presença do presidente do Sistema Fecomércio-DF , José Aparecido Freire, que destacou as histórias de transformação que o programa proporciona. "Estamos falando de milhares de jovens que passaram a enxergar novas perspectivas profissionais e pessoais. Formar cerca de 1.500 estudantes em uma única etapa reforça que estamos no caminho certo, oferecendo educação de qualidade, conectada às demandas do mercado e capaz de gerar oportunidades reais de emprego e renda”, disse.

32% mais chances

Também participaram o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, e a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. Ambos reforçaram a importância da iniciativa para o futuro dos estudantes. "Estudos indicam que quem possui formação técnica tem até 32% mais chances de conquistar o primeiro emprego. Isso significa mais autonomia, mais renda e mais perspectivas para o futuro”, afirmou Corrêa. “Quando unimos o ensino médio à formação técnica, não estamos apenas oferecendo um curso, estamos criando oportunidades reais", ressaltou Hélvia.

Sebrae alerta para golpe



A Ouvidoria do Sebrae registrou relatos de empreendedores que receberam mensagens de WhatsApp "alertando" sobre a suspensão do CNPJ, caso um suposto débito com a Receita Federal não fosse quitado. O golpe trazia o logotipo do Simples Nacional e um link para pagamento. Há também fraudes relacionadas a contribuições falsas; mensagens falando de necessidade de ser filiado a alguma entidade para atuar como MEI, o que não é verdade; oferta de empréstimos; e páginas fakes cobrando pela formalização do MEI que, na realidade, é gratuita e feita pelo portal Gov.br. Na dúvida, a orientação é procurar um ponto de atendimento do Sebrae ou a Sala do Empreendedor. O Sebrae disponibiliza canais oficiais, como o 0800 570 0800, o aplicativo e o portal da instituição.

Caixa reforça quadros de estágio



A Caixa está preparando uma seleção de estagiários em âmbito nacional. As vagas são para nível médio e nível superior, para os cursos de arquitetura, ciências econômicas, direito, engenharia, projetos sociais e tecnologia da informação. A previsão é de que o edital de seleção seja publicado na próxima semana.

