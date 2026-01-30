Produção de soja do DF bateu recorde em 2025, afirma secretário de Agricultura

Manuela Sá*

O CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta sexta-feira (30/01) recebeu Rafael Bueno, secretário de Agricultura do Distrito Federal. Aos jornalistas Ronayre Nunes e Mila Ferreira, o entrevistado falou sobre a produção de soja e sobre outras culturas que tiveram uma produtividade elevada no ano passado.

Ao fazer o balanço de 2025, o secretário destacou o crescimento na produção de soja. “Chuvas favoráveis, lavouras com boa sanidade e alta produtividade resultaram em uma produção recorde de soja para o Distrito Federal no ano passado”, afirmou. De acordo com Bueno, as expectativas para 2026 são positivas. Com boa distribuição das chuvas e redução na incidência da ferrugem asiática da soja, doença que preocupa os produtores dessa cultura, espera-se produtividade maior.

Outra razão para otimismo é o fato de os agricultores terem completado todo o plantio da área de soja dentro do período em que se alcança os tetos produtivos, quando há umidade no solo. “Nossa expectativa é fazer um incremento de pelo menos 4% ou 5% em cima da produção total de soja do DF”, estimou.

Além da soja, outros destaques foram o milho e o mirtilo. “Tivemos a retomada de áreas de milho, que em anos anteriores foram substituídas por áreas de sorgo. O retorno gerou rentabilidade para o produtor maior, já que o milho tem um valor agregado maior”. A produção de mirtilo também cresceu, especialmente ao considerar que há três anos ela era inexistente na região.

“Tivemos crescimento de culturas que o Governo do Distrito Federal tem apoiado em projetos como o da Rota da Fruta. Fechamos 2025, por exemplo, com a cultura do mirtilo em aproximadamente 52 hectares”, disse.

Assista à íntegra do programa:

