Homicídio

Sobrinho mata tio em Santa Maria e é preso um dia após o crime

O crime ocorreu no sábado (21/2), em frente a um bar. Autor foi encontrado e preso no dia seguinte. Ele alegou que "desentendimentos" motivaram o assassinato

Sobrinho que matou o tio em Santa Maria é preso - (crédito: PMDF)
Sobrinho que matou o tio em Santa Maria é preso - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (22/2), após matar o próprio tio a facadas, em Santa Maria. O autor confessou o crime e alegou que "desentendimentos com o tio" motivaram o assassinato. O crime ocorreu no sábado (21/2), em frente a um bar, na QR 210. A vítima foi socorrida pelos bombeiros, mas morreu no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou um patrulhamento na QR 213 após receber informações de que o autor poderia estar na região. No endereço indicado, a equipe constatou que havia duas casas. A dona do imóvel da frente informou que na residência dos fundos morava um casal e confirmou que um homem havia entrado no local pela manhã. Durante a averiguação, os policiais visualizaram no quintal uma motocicleta sem placa de identificação.

Receptação

Além do autor do homicídio, outro homem foi preso, por receptação, durante o mesmo patrulhamento. Os policiais militares constataram que a moto encontrada havia sido roubada no dia anterior, no Novo Gama/GO. O homem alegou que tinha comprado o veículo por R$ 2 mil de uma pessoa que ele não conhecia e recebeu o veículo já sem placa. Os suspeitos e a moto foram levados à 20ª Delegacia de Polícia.

Por Mila Ferreira
postado em 22/02/2026 21:29
