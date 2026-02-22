Sobrinho mata tio em Santa Maria e é preso um dia após o crime

Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (22/2), após matar o próprio tio a facadas, em Santa Maria. O autor confessou o crime e alegou que "desentendimentos com o tio" motivaram o assassinato. O crime ocorreu no sábado (21/2), em frente a um bar, na QR 210. A vítima foi socorrida pelos bombeiros, mas morreu no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou um patrulhamento na QR 213 após receber informações de que o autor poderia estar na região. No endereço indicado, a equipe constatou que havia duas casas. A dona do imóvel da frente informou que na residência dos fundos morava um casal e confirmou que um homem havia entrado no local pela manhã. Durante a averiguação, os policiais visualizaram no quintal uma motocicleta sem placa de identificação.

Receptação

Além do autor do homicídio, outro homem foi preso, por receptação, durante o mesmo patrulhamento. Os policiais militares constataram que a moto encontrada havia sido roubada no dia anterior, no Novo Gama/GO. O homem alegou que tinha comprado o veículo por R$ 2 mil de uma pessoa que ele não conhecia e recebeu o veículo já sem placa. Os suspeitos e a moto foram levados à 20ª Delegacia de Polícia.