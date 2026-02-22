Adolescente de 13 anos é apreendida com 37 comprimidos de ecstasy

Adolescente de 13 anos é apreendida por tráfico no Itapoã - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma adolescente de apenas 13 anos foi apreendida na tarde de sábado (21/2) por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Condomínio Itapoã II, no Itapoã. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a jovem já era conhecida pelas equipes por envolvimento reiterado com a comercialização de entorpecentes na região.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h40, na QL 5, Conjunto G, durante patrulhamento tático realizado por policiais do 20º Batalhão, por meio do GTOP 40, da PMDF. A área é apontada pela corporação como ponto recorrente de tráfico.

Durante a abordagem, os militares encontraram porções de maconha fracionadas e prontas para venda. Questionada, a adolescente afirmou ser a proprietária da droga e revelou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Com autorização da mãe, os policiais realizaram buscas no imóvel. No local, foram encontrados 37 comprimidos de ecstasy e uma balança de precisão escondidos dentro de um tanquinho de lavar roupas, além de seis porções pequenas de maconha.

A jovem foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para as providências cabíveis.