Homem simula sequestro e é encontrado em motel; polícia suspeita de tentativa de golpe

O que começou como um suposto caso de sequestro terminou em um motel, com suspeita de tentativa de golpe contra a própria família. Na manhã deste domingo (22/2), a mãe e a esposa de um homem procuraram a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) para denunciar que ele estaria sendo mantido em cárcere privado e ameaçado de morte por causa de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Segundo relataram às autoridades, ao ser questionado sobre onde estava, o homem se recusava a informar o paradeiro e dizia apenas que se encontrava em uma “boca de fumo”, o que aumentou o temor quanto à integridade física dele. Equipes da 18ª DP iniciaram buscas para localizar o suposto cativeiro e verificar a veracidade das informações.

No decorrer das apurações, porém, os policiais constataram que o homem não tinha sido sequestrado. Ele foi localizado em um motel em Águas Lindas de Goiás. A investigação apontou que a história de sequestro teria sido inventada pelo próprio indivíduo para tirar dinehiro da família.

Após ser localizado, o envolvido foi conduzido à Delegacia de Polícia de Águas Lindas de Goiás. As diligências contaram com o apoio da 35º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Águas Lindas.