Pedestre morre atropelado por moto no Eixão Sul

Vítima entrou em parada cardiorrespiratória após ser atingida por moto na altura da SQS 214. Bombeiros tentaram reanimação, mas ela morreu no local

Pedestre morre após ser atropelado por moto no Eixão Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Pedestre morre após ser atropelado por moto no Eixão Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta, no início da noite deste domingo (22/2), na altura da SQS 214, na Asa Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o atendimento da ocorrência.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima caída ao solo, após ter sido atingida por uma moto. Os militares realizaram o isolamento parcial da via para garantir a segurança durante o resgate. 

O pedestre estava em parada cardiorrespiratória e as equipes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Apesar disso, a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado ainda no local.

O condutor da motocicleta foi atendido pelos bombeiros. Ele estava consciente e orientado e foi transportado ao hospital indicado pela regulação médica. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Após a desmobilização das equipes do CBMDF, o local ficou sob responsabilidade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 22/02/2026 20:45
