Pedestre morre atropelado por moto no Eixão Sul

Pedestre morre após ser atropelado por moto no Eixão Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta, no início da noite deste domingo (22/2), na altura da SQS 214, na Asa Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o atendimento da ocorrência.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima caída ao solo, após ter sido atingida por uma moto. Os militares realizaram o isolamento parcial da via para garantir a segurança durante o resgate.

O pedestre estava em parada cardiorrespiratória e as equipes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Apesar disso, a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado ainda no local.

O condutor da motocicleta foi atendido pelos bombeiros. Ele estava consciente e orientado e foi transportado ao hospital indicado pela regulação médica. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Após a desmobilização das equipes do CBMDF, o local ficou sob responsabilidade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).