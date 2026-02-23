Mega-Sena: prêmio chega a R$ 116 milhões após a acumular mais uma vez

Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)

Os apostadores brasilienses terão mais uma chance de vencer o prêmio milionário da Mega-Sena. O concurso 2.975, realizado na noite do último sábado (21/2), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 07, 10, 17, 35, 44 e 46. O próximo sorteio será realizado nesta terça-feira (24/2), e o prêmio está acumulado em R$ 116 milhões.

A modalidade da quina teve 106 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 36.398,76. A quadra registrou 7.501 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 847,85.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa de todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

