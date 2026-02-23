Ibaneis é alvo de novo pedido de impeachment e de afastamento

A deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) protocolou, nesta segunda-feira (23/2), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), um novo pedido de impeachment contra o governador Ibaneis Rocha (MDB). A parlamentar também solicitou o afastamento cautelar do chefe do Executivo por até 180 dias, enquanto durarem as investigações sobre operações realizadas entre o Banco de Brasília e o Banco Master.

No texto, Paula defende que o governador teria cometido crime de responsabilidade ao participar, de forma direta e consciente, da condução da tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, que foi barrada por decisões judiciais e pelo Banco Central.

Segundo documento apresentado à Câmara, ao qual o Correio teve acesso, as transações entre as duas instituições financeiras alcançaram cerca de R$ 16,7 bilhões. Desse total, aproximadamente R$ 12,2 bilhões estariam vinculados a carteiras de crédito que, de acordo com as investigações e medidas de órgãos de controle, teriam sido apontadas como inexistentes ou sem lastro econômico real.

A deputada argumenta que o afastamento temporário do governador é necessário para garantir a imparcialidade da apuração legislativa e evitar qualquer tipo de interferência política no processo. "O que está em jogo é a responsabilidade institucional. Não se trata de disputa política, mas de proteger o patrimônio público e assegurar que os fatos sejam apurados com independência", disse.

Quatro dos seis pedidos de impeachment apresentados neste ano foram arquivados pela Câmara Legislativa. Apesar disso, Paula afirma que os fatos mais recentes ampliam a gravidade do caso e justificam uma nova análise do Parlamento. Segundo ela, o desdobramento das discussões pode levar à abertura de processo político-administrativo contra o governador.

A parlamentar disse ainda que não ser contrária ao fortalecimento do banco público, mas critica a forma como o governo conduziu a operação. “Salvar o BRB é imprescindível. O Banco de Brasília é patrimônio do Distrito Federal. Mas não podemos esquecer que quem colocou o banco nessa situação foi o próprio Governo do DF.”

Além do pedido de impeachment, a deputada acionou o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para que seja instaurada auditoria ou inspeção específica sobre o caso. “Acionemos o Tribunal de Contas para que acompanhe de perto este caso e também um novo pedido de impeachment, porque é um absurdo o que o governo agora está fazendo. O Parlamento não pode se omitir diante de fatos dessa gravidade. Nosso dever constitucional é fiscalizar.”

A reportagem tentou contato com o Governo do Distrito Federal, mas não obteve resposta até a última atualização deste texto.