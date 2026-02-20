Três pedidos de impeachment de Ibaneis são arquivados na CLDF - (crédito: Evandro Macedo/LIDE)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) arquivou três pedidos de impeachment do governador Ibaneis Rocha (MDB). Os pedidos tinham sido apresentados por partidos de oposição ao chefe do Executivo. Os despachos do presidente da Casa, Wellington Luiz (MDB), que determinam o arquivamento, foram publicados no Diário da CLDF desta sexta-feira (20/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os pedidos passaram por análise da Procuradoria-Geral da CLDF, que recomendou o arquivamento da denúncia. Ao Correio, o presidente Wellington Luiz disse que confia no trabalho da procuradoria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Temos uma procuradoria extremamente preparada com procuradores de carreira, alguns foram juízes. Eu não interfiro no trabalho deles. Quando a procuradoria entende que os pedidos de impeachment não atendem aos requisitos básicos, só me resta acolher o parecer", enfatizou. "A gente precisa ser responsável e não nos deixar levar por comoção pública, política e partidária. Cada pedido teve o tempo necessário para ser analisado pela procuradoria.", acrescentou.

Ainda há dois pedidos de impeachment pendentes de análise na CLDF.