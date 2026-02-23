Retirada de escombros do Torre Palace começa nesta segunda (23/2)

Começou, nesta segunda-feira (23/2), a operação de retirada dos escombros do hotel Torre Palace, implodido em 25 de janeiro, no centro da capital federal. A área dará lugar a um novo hotel de padrão internacional. A expectativa é a construção de um edifício com 16 andares, entre 230 e 250 apartamentos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A empresa responsável pela implosão, a RVS Construções, informou seguir o cronograma previsto para a limpeza da área. Explicou que houve apenas um atraso pontual na chegada de uma das máquinas necessárias para a operação, o que impactou o ritmo inicial do serviço. O equipamento chegou na quinta-feira (19/2).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“De todo modo, o prazo contratual para a retirada completa dos entulhos é de até 90 dias úteis, e tudo permanece dentro do período estabelecido”, justificou a construtora.

Implosão

O antigo Hotel Torre Palace, no Setor Hoteleiro Norte, ruiu pontualmente às 10h de 25 de janeiro, encerrando um ciclo de mais de cinco décadas de história e 13 anos de abandono.

A implosão ocorreu de forma precisa e controlada. Cerca de 165 quilos de explosivos, distribuídos em aproximadamente mil furos nos pilares, foram acionados após uma contagem regressiva que lembrou uma vinheta de televisão. O impacto foi rápido e cinematográfico, acompanhado por registros feitos por drones e profissionais em helicópteros, que captaram as últimas imagens da estrutura.

O empreendimento, fundado pelo libanês Jibran El-Hadj, enfrentou uma longa deterioração após o fechamento, marcada por disputas judiciais entre sete herdeiros. Localizado em área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o prédio se tornou, ao longo dos anos, um esqueleto urbano em meio à região central de Brasília.

