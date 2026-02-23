Boa noite, Cinderela: mulheres atraíam, dopavam e roubavam homens no DF

A Polícia Civil do DF (PCDF) prendeu duas mulheres de 26 anos acusadas de aplicar o famoso golpe do “boa noite, Cinderela”. Aline Rodrigues dos Santos e Vitória Fernandes Soares marcavam encontros amorosos com homens e ofereciam bebidas misturadas com substâncias para drogar as vítimas. Após perder a consciência, elas aproveitavam para efetuar transações bancárias via Pix e cartão de crédito.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça do DF e cumpridos na tarde desta segunda-feira (23/2) pelos policiais da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). As vítimas, segundo as investigações, eram ligadas a amigos em comum. Nos casos apurados, Aline e Vitória marcavam os encontros em motéis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o delegado João Ataliba Neto, chefe da 15ª DP, em um dos roubos, o homem de 53 anos foi a um motel localizado na QNM 15, em Ceilândia. Ele ingeriu a bebida oferecida pela dupla, ficou desacordado e só adormeceu horas depois. "Ele percebeu que as autoras haviam feito transferências bancárias e compras com o cartão de crédito, totalizando a quantia de R$ 19,5 mil. Parte do dinheiro foi enviada via Pix para contas ligadas às mulheres", afirmou.

Uma outra ocorrência semelhante ligada à dupla foi identificada no decorrer das investigações. O crime em questão ocorreu em Águas Lindas de Goiás, e o prejuízo ultrapassou R$ 1 mil.

Ameaça

Após cometer os crimes, as suspeitas intimidavam e ameaçavam os homens. Diziam que os acusariam falsamente de estupro, mencionando eventual existência de material genético em seus corpos, o que, para a polícia, contribuía para a subnotificação dos fatos.

As medidas foram deferidas e os mandados de busca foram cumpridos em 13 de fevereiro, em Águas Lindas de Goiás. As duas, no entanto, estavam em viagem para Bahia, onde passavam o Carnaval.

Durante as buscas foram apreendidos possíveis medicamentos utilizados nos crimes, munições e outros materiais. A PCDF divulgou as fotos das autoras para identificar possíveis outras vítimas. Denúncias podem ser feitas pelo número 197.

A reportagem tenta localizar a defesa das acusadas. O espaço permanece aberto para manifestações.

