Agente da Polícia Civil do DF é encontrada morta em parada de ônibus na BR-020

A mulher encontrada sem vida em uma parada de ônibus, na Vila do Sossego, na BR-020, em Planaltina, foi identificada como Fernanda Duarte França de Castro Costa, 41 anos, e era agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), conforme informações fornecidas ao Correio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atestou o óbito, não havia sinais aparentes de violência, sendo o caso tratado, à princípio, como morte natural. Policiais militares, acionados para atendimento da ocorrência, informaram também que a mulher não aparentava estar em situação de rua.

A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que solicitou o recolhimento do corpo junto ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para os procedimentos legais cabíveis. "As circunstâncias estão sendo apuradas pela Polícia Civil e maiores detalhes serão apresentados oportunamente", informou o delegado Richard Valeriano Moreira, da 16ª.