Agente da Polícia Civil do DF é encontrada morta em parada de ônibus na BR-020

Fernanda Duarte França de Castro Costa, 41 anos, era agente da PCDF e foi encontrada sem vida em uma parada de ônibus na BR-020. Caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia

Corpo foi encontrado em parada de ônibus de Planaltina - (crédito: Divulgação/PMDF)
A mulher encontrada sem vida em uma parada de ônibus, na Vila do Sossego, na BR-020, em Planaltina, foi identificada como Fernanda Duarte França de Castro Costa, 41 anos, e era agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), conforme informações fornecidas ao Correio

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atestou o óbito, não havia sinais aparentes de violência, sendo o caso tratado, à princípio, como morte natural. Policiais militares, acionados para atendimento da ocorrência, informaram também que a mulher não aparentava estar em situação de rua.

A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que solicitou o recolhimento do corpo junto ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para os procedimentos legais cabíveis. "As circunstâncias estão sendo apuradas pela Polícia Civil e maiores detalhes serão apresentados oportunamente", informou o delegado Richard Valeriano Moreira, da 16ª. 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Darcianne Diogo e Letícia Mouhamad
postado em 24/02/2026 10:31 / atualizado em 24/02/2026 10:45
