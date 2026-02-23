InícioCidades DF
Idoso é atropelado por carro em Taguatinga Norte nesta segunda-feira (23)

O homem de 67 anos apresentava lesões e suspeita de fratura no fêmur direito. O condutor não sofreu ferimentos

O idoso estava caído no chão e apresentava ralados pelo corpo. - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Por Luiz Francisco*

Na tarde desta segunda-feira (23), um idoso foi atropelado por um carro na QNC 01, em Taguatinga Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência para socorrer a vítima, mobilizando duas viaturas.

Ao chegar no local, os militares encontraram um homem, de 67 anos, caído na rua após ser atingido por um Fiat Argo, de cor cinza. Não há informações de como ocorreu essa dinâmica.

Após avaliação realizada pelos socorristas, a equipe transportou o idoso, que estava consciente e orientado, ao hospital. Segundo a CBMDF, o impacto causou à vítima alguns ralados pelo corpo e uma possível fratura no fêmur direito. O condutor do carro não sofreu ferimentos.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

postado em 23/02/2026 18:20 / atualizado em 23/02/2026 19:28
