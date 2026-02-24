Idoso morre após ser atropelado em frente ao Complexo da Polícia Civil

Idoso já foi encontrado sem vida no local do sinistro - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um idoso ainda não identificado morreu após ser atropelado por um carro em frente ao Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no Setor Policial Sul (SPO), sentido Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), o homem foi encontrado caído no chão e apresentava graves ferimentos na cabeça. A morte foi constatada pela equipe ainda no local do atropelamento. O condutor do veículo de passeio envolvido foi avaliado pelos socorristas, mas não necessitou de transporte ao hospital. O fato ocorreu na noite de segunda-feira (23/2).

Também na segunda, um idoso de 67 anos foi atropelado por um carro na QNC 01, em Taguatinga Norte. Após avaliação dos socorristas, ele foi transportado ao hospital, consciente e orientado. Segundo a CBMDF, o impacto causou à vítima alguns ralados pelo corpo e uma possível fratura no fêmur direito. O condutor do carro não sofreu ferimentos.