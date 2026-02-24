Mulher é encontrada sem vida em parada de ônibus de Planaltina

Corpo foi encontrado em parada de ônibus de Planaltina - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na madrugada desta terça-feira (24/2), o corpo de uma mulher de 41 anos foi encontrado em uma parada de ônibus localizada na Vila do Sossego, em Planaltina, na BR-020. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atestou o óbito, não havia sinais aparentes de violência.

Policiais militares, acionados para atendimento da ocorrência, informaram que a mulher, cuja identidade ainda não foi identificada, não aparentava estar em situação de rua. Por não haver sinais de violência, o caso é tratado, a princípio, como morte natural.

A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que solicitou o recolhimento do corpo junto ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para os procedimentos legais cabíveis. As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil.