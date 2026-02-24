InícioCidades DF
Investigação

Dupla é presa por furtar celular e bateria de carro de agente da PCDF encontrada morta

Os objetos foram levados por um adolescente e um homem maior de idade. A polícia investiga se o crime ocorreu antes ou depois da morte da agente

Fernanda Duarte havia tomado posse como agente da PCDF em fevereiro de 2025 - (crédito: Material cedido ao Correio)
Fernanda Duarte havia tomado posse como agente da PCDF em fevereiro de 2025 - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do DF prendeu duas pessoas suspeitas de furtar o celular e a bateria do carro da agente da PCDF encontrada morta em uma parada de ônibus, na Vila do Sossego, na BR-020, em Planaltina. De acordo com o delegado Richard Valeriano, chefe da 16ª Delegacia de Polícia, trata-se de "oportunistas", que teriam se aproveitado do estado da policial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os objetos foram levados por um adolescente e um homem maior de idade. "O furto ocorreu em razão do estado da vítima, que não estava bem, mas não sabemos ao certo se ela ingeriu algo. Ainda estamos trabalhando para saber se o furto foi antes ou depois da morte. Mas ocorreu em razão da fragibilidade", afirmou o delegado. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma terceira pessoa que comprou a bateria do carro furtada também foi levada à delegacia e autuada por receptação. 

Investigação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atestou o óbito, não havia sinais aparentes de violência, sendo o caso tratado, a princípio, como morte natural.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP, que solicitou o recolhimento do corpo junto ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para os procedimentos legais cabíveis. "As circunstâncias estão sendo apuradas pela Polícia Civil, e maiores detalhes serão apresentados oportunamente", informou o delegado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 24/02/2026 18:38
SIGA
x