Dupla é presa por furtar celular e bateria de carro de agente da PCDF encontrada morta

Fernanda Duarte havia tomado posse como agente da PCDF em fevereiro de 2025 - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil do DF prendeu duas pessoas suspeitas de furtar o celular e a bateria do carro da agente da PCDF encontrada morta em uma parada de ônibus, na Vila do Sossego, na BR-020, em Planaltina. De acordo com o delegado Richard Valeriano, chefe da 16ª Delegacia de Polícia, trata-se de "oportunistas", que teriam se aproveitado do estado da policial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os objetos foram levados por um adolescente e um homem maior de idade. "O furto ocorreu em razão do estado da vítima, que não estava bem, mas não sabemos ao certo se ela ingeriu algo. Ainda estamos trabalhando para saber se o furto foi antes ou depois da morte. Mas ocorreu em razão da fragibilidade", afirmou o delegado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma terceira pessoa que comprou a bateria do carro furtada também foi levada à delegacia e autuada por receptação.

Investigação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atestou o óbito, não havia sinais aparentes de violência, sendo o caso tratado, a princípio, como morte natural.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP, que solicitou o recolhimento do corpo junto ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para os procedimentos legais cabíveis. "As circunstâncias estão sendo apuradas pela Polícia Civil, e maiores detalhes serão apresentados oportunamente", informou o delegado.