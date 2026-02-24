InícioCidades DF
Traficantes e adolescente são detidos por "delivery" de drogas em Planaltina

As investigações revelaram a atuação do grupo, que utilizava veículos para entregar as drogas aos clientes. Durante as abordagens, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi capturado

Tráfico ocorria em Planaltina - (crédito: PCDF/Divulgação)
Dois homens e uma adolescente foram presos pela Polícia Civil (PCDF) acusados de tráfico de drogas, no Setor Residencial Vila Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina. Segundo as investigações, o trio vendia os entorpecentes na modalidade "delivery". 

A prisão ocorreu na noite dessa segunda-feira (23/2) e foi efetuada pelas equipes da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). As investigações revelaram a atuação do grupo, que utilizava veículos para entregar as drogas aos clientes. Durante as abordagens, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi capturado.

A polícia apreendeu, em posse do trio, diversas porções de cocaína, balanças de precisão, celulares, utensílios com resquícios de drogas, material para fracionamento e R$ 278 em dinheiro. Dois carros também foram apreendidos.

Os envolvidos foram presos e conduzidos à delegacia.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 24/02/2026 17:16
