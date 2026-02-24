Filha de ambientalista que dá nome a parque no Guará defende preservação do espaço

Quelvia Heringer, filha do ambientalista e pioneiro de Brasília Ezechias Heringer, comentou ao Correio sobre a decisão de retirada do parque da lista do GDF de imóveis para capitalizar o Banco de Brasília (BRB). A lista publicada nesta terça-feira (24/2) retirou seis imóveis que constavam na lista anterior.

Emocionada, a filha, comemorou a saída do parque da lista de imóveis. “Recebi com muita alegria a notícia de que o Parque saiu da lista dos imóveis. É muito bom saber que as futuras gerações poderão aproveitar do parque que meu pai criou”, comentou.

Quelvia comentou que o parque é um espaço público e, se fosse destruído, iria atingir a sociedade. “O parque é uma área destinada ao povo e tem uma importante função no combate aos problemas climáticos”, afirmou. Ao falar sobre o espaço público, ela relembra a época em que morou no local. “Eu morei lá antes do local ser um parque. Eram momentos muito bons”, acrescentou.

Reforçando a ideia de que o parque é um bem público, Quelvia comenta a luta pelos espaços para a população do DF. “Todos nós devemos batalhar por isso, lutar por isso. O parque pertence a todos, pertence à comunidade, pertence ao povo”, frisou.