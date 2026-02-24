Bebê abandonado leva PM a traficante de drogas em Vicente Pires

A PMDF localizou as drogas em alguns móveis do apartamento - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

Na noite desta segunda-feira (23), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tráfico de drogas em Vicente Pires. A ocorrência foi atendida após vizinhos denunciarem que havia uma criança, de 2 anos, sozinha em um apartamento.

Ao chegar no local, as equipes da PMDF encontraram a criança chorando, sem a presença de qualquer responsável. Para socorrê-la, os militares arrombaram a porta do apartamento, onde localizaram maconha sobre a mesa da sala e em outros cômodos da residência.

Segundo a PMDF, a criança estava desesperada e com sede, sendo necessário a assistência dos policiais. Os responsáveis chegaram ao local e foram abordados pelos militares. Um suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia, juntamento com a droga apreendida.

Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho