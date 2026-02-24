Quanto custa para tirar a CNH em 2026? Veja os novos preços no DF após mudanças

Detran-DF ampliou o público alvo e tornou possível a inscrição para todos os alunos que estão em processos de habilitação - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Distrito Federal ficou significativamente mais barato em 2026. Graças a mudanças regulatórias implementadas entre 2025 e 2026, o investimento que antes ultrapassava R$ 3 mil pode agora variar entre R$ 660 e R$ 1.500, dependendo da necessidade de aulas práticas adicionais.

A principal mudança foi a transformação do curso teórico, que antes exigia 45 horas/aula presenciais e custava caro, em um curso gratuito e online, disponibilizado pelo governo federal através do aplicativo "CNH do Brasil". Além disso, a carga horária obrigatória de aulas práticas foi drasticamente reduzida, impactando diretamente o valor cobrado pelas autoescolas.

O que compõe o novo preço da CNH em 2026?

Com as novas regras, o custo da primeira habilitação (categoria B) é composto principalmente por exames obrigatórios, um número mínimo de aulas práticas e as taxas fixas do Detran-DF. O pacote básico das autoescolas agora é muito mais enxuto e acessível.

A nova estrutura de custos obrigatórios inclui:

Exames obrigatórios: O exame médico e o psicotécnico agora possuem um teto nacional, custando juntos aproximadamente R$ 180. Além disso, o exame toxicológico tornou-se obrigatório também para as categorias A e B, com um custo médio de R$ 150 a R$ 200.

Aulas práticas: A exigência foi reduzida de 20 para apenas 2 horas/aula obrigatórias, o que barateou muito o pacote inicial das autoescolas.

Taxas do Detran-DF: Prova teórica (aproximadamente R$ 55), licença de aprendizagem (cerca de R$ 45), prova prática de direção (em torno de R$ 95) e emissão da CNH (aproximadamente R$ 150).

Principais Mudanças no Processo de Habilitação

Além da redução de custos, o processo para obter a CNH foi modernizado. As principais novidades incluem a possibilidade de utilizar veículo próprio no exame prático, o fim da validade de 12 meses para a conclusão do processo e a consolidação da CNH 100% digital, sendo a versão física opcional.

Fatores que podem aumentar o custo

Apesar da queda no preço inicial, o planejamento financeiro deve considerar custos variáveis. O principal fator de aumento é a necessidade de aulas práticas extras. Como as 2 horas obrigatórias são insuficientes para a maioria dos candidatos, cada aula adicional pode custar entre R$ 70 e R$ 100. A reprovação em qualquer etapa, como no exame prático, também gera novas taxas no Detran e custos com o aluguel do veículo da autoescola para a nova tentativa, podendo somar mais de R$ 200.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.