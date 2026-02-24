Avião de pequeno porte cai em Formosa e pega fogo após decolagem

Uma aeronave de pequeno porte caiu no fim da tarde desta terça-feira (24/2), por volta das 17h30, logo após decolar do Aeroporto de Formosa (GO). O acidente ocorreu em uma área de reserva próxima ao terminal aéreo e mobilizou equipes de resgate e segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com as primeiras informações, apenas o piloto estava a bordo. Ele conseguiu deixar a aeronave por conta própria antes que as chamas se alastrassem, evitando ferimentos mais graves. O homem recebeu atendimento imediato das equipes de emergência ainda no local da queda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após o impacto, a aeronave pegou fogo, exigindo rápida atuação dos socorristas para conter as chamas e impedir que o incêndio se espalhasse pela área de vegetação.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) seguem atuando na ocorrência, executando procedimentos de controle da situação, prevenção de focos de incêndio e avaliação de riscos no entorno.

Até o momento, não há informações sobre as causas da queda nem sobre o estado de saúde detalhado do piloto.