Avião de pequeno porte cai em Formosa e pega fogo após decolagem

Piloto era o único ocupante, conseguiu sair da aeronave antes do incêndio e recebeu atendimento no local do acidente. A causa será investigada

Avião cai em Formosa (GO) - (crédito: Divulgação CBMGO)
Avião cai em Formosa (GO) - (crédito: Divulgação CBMGO)

Uma aeronave de pequeno porte caiu no fim da tarde desta terça-feira (24/2), por volta das 17h30, logo após decolar do Aeroporto de Formosa (GO). O acidente ocorreu em uma área de reserva próxima ao terminal aéreo e mobilizou equipes de resgate e segurança.

De acordo com as primeiras informações, apenas o piloto estava a bordo. Ele conseguiu deixar a aeronave por conta própria antes que as chamas se alastrassem, evitando ferimentos mais graves. O homem recebeu atendimento imediato das equipes de emergência ainda no local da queda.

Após o impacto, a aeronave pegou fogo, exigindo rápida atuação dos socorristas para conter as chamas e impedir que o incêndio se espalhasse pela área de vegetação. 

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) seguem atuando na ocorrência, executando procedimentos de controle da situação, prevenção de focos de incêndio e avaliação de riscos no entorno. 

Até o momento, não há informações sobre as causas da queda nem sobre o estado de saúde detalhado do piloto.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 24/02/2026 19:28 / atualizado em 24/02/2026 19:31
