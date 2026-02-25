DF segue em alerta laranja com previsão de chuva durante toda semana

O Distrito Federal continua sob alerta laranja para chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, no Plano Piloto, a temperatura mínima registrada na manhã desta quarta-feira (25/2), foi de 19°C. A máxima prevista para esta quarta deve ficar em torno de 26°C.

De acordo com Inmet, a umidade relativa do ar atingiu índices elevados nas primeiras horas do dia, variando entre 95% e 100%. Ao longo da tarde, a mínima deve ficar em torno de 60%. A previsão indica mais um dia com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer momento, sem horário preferencial para ocorrência das precipitações.

Segundo o Inmet, a condição de tempo instável deve persistir praticamente todos os dias até, pelo menos, o dia 28. No início de março, há indicativo de uma possível abertura maior de sol e redução das chuvas na capital.