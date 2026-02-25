Golpe do falso aluguel faz 37 vítimas no DF; mulher é presa

Uma mulher de 31 anos foi presa preventivamente suspeita de aplicar uma série de golpes com anúncios falsos de aluguel no Distrito Federal e em Goiás. A investigação, conduzida pela equipe da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), aponta que ela teria feito ao menos 37 vítimas entre 2022 e 2025, sempre com o mesmo roteiro: ofertas atrativas, preços abaixo do mercado e exigência de pagamento antecipado via Pix para “garantir” o imóvel. Após o depósito, o contato era interrompido.

De acordo com as apurações, os anúncios fraudulentos ofereciam apartamentos em regiões valorizadas, como Águas Claras, Plano Piloto e até Pirenópolis (GO). A suspeita clonava anúncios verdadeiros, copiava fotos e descrições e republicava o conteúdo com valores reduzidos para atrair interessados.

As conversas eram rapidamente direcionadas para aplicativos de mensagens, onde ela criava um senso de urgência, alegando alta procura pelos imóveis. “Após a vítima pagar uma parte do aluguel, ela simplesmente encerrava as conversas, bloqueava a vítima”, explicou o delegado Rafael Catunda.

Na terça-feira (24/2), policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva no endereço ligado à suspeita, na QNL 10, em Taguatinga. Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, incluindo o celular que estava em uso no momento da abordagem. “O curioso é que, no momento da prisão, o celular dela estava recebendo mensagens de uma vítima que negociava um apartamento em Águas Claras. Essa vítima foi ouvida aqui na delegacia e confirmou toda a situação”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil identificou pelo menos 37 ocorrências com a mesma dinâmica. Conforme os registros, a mulher já possuía duas passagens anteriores por crimes patrimoniais semelhantes. Ela deverá responder por estelionato eletrônico, cuja pena pode chegar a oito anos de reclusão por ocorrência. “Como são 37 casos, ela pode responder por 37 crimes ou pela pena de um crime com causa de aumento, que pode chegar a até 12 anos”, destacou Catunda.

A investigação contou com a colaboração da plataforma de anúncios utilizada para a divulgação dos imóveis, que forneceu informações essenciais para identificar a autora. A suspeita permanece presa à disposição da Justiça.