Acumulou! Mega-Sena sorteia R$ 130 milhões nesta quinta-feira (26)

O responsável por acertar os seis números sorteados recebe milhões da Mega-Sena

Chegou a hora de marcar os números e tentar a sorte! A Caixa Econômica Federal realizou, na terça-feira (24/2), o sorteio das seis dezenas do concurso 2976 da Mega-Sena. O prêmio para quem acertasse todas as seis dezenas era de R$ 115.463.944,59, mas não houve sortudo. Acumulada, a bolada foi para R$ 130 milhões, que pode sair no próximo sorteio, nesta quinta (26/2), a partir das 20h.

O concurso 2976, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, sorteou os números 07, 09, 10, 21, 28 e 43. O jogador precisa acertar as seis dezenas para ganhar o prêmio integral. No último sorteio, seis apostas acertaram a quina e levaram para casa R$27.292,50 cada no Distrito Federal.

Como apostar na Mega

O responsável por acertar os seis números sorteados recebe milhões da Mega-Sena . Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para levar o prêmio total, os seis números do volante precisam ser acertados. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.





