"Fomos enganados", diz deputado da base de Ibaneis sobre caso BRB-Master

O deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) se pronunciou, nesta quarta-feira (25/6), na tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), e se colocou contrário ao projeto de lei apresentado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para salvar o Banco de Brasília (BRB).

“Em nome do povo do Distrito Federal e em nome do povo de São Sebastião votarei contra”, avisou. “Apresentar uma lista de imóveis pertencentes ao povo com a intenção de cobrir um rombo que o próprio povo não causou é inaceitável”, afirmou o parlamentar, que compõe a base aliada do governador Ibaneis na Casa.

Sobre a compra do Banco Master, o deputado alega que confiou nos argumentos e documentos apresentados pelo governo em favor da negociação. “Nos foram apresentados pareceres que, à primeira vista, pareciam confiáveis. No entanto, o que se revelou depois foi um conjunto de inconsistências que nos conduziram à aprovação de uma medida temerária”, alegou.

“Todos nós fomos induzidos ao erro. Felizmente, o Banco Central rejeitou a negociação. Fomos enganados”, afirmou.