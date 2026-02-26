InícioCidades DF
Planaltina e Sobradinho terão energia suspensa para manutenção nesta quinta (26/2)

Desligamentos programados visam garantir segurança de equipes e moradores durante melhorias na rede elétrica

Planaltina e Sobradinho terão energia suspensa para manutenção nesta quinta (26) - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil)
Planaltina e Sobradinho terão energia suspensa para manutenção nesta quinta (26) - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil)

Endereços de duas regiões administrativas do Distrito Federal ficarão sem energia nesta quinta-feira (26/2) para serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. O desligamento é necessário para garantir a segurança dos profissionais envolvidos e da população.

Das 10h às 16h, o fornecimento será interrompido no Núcleo Rural Monjolo, DF-205, Km 70, em Planaltina. No mesmo horário, em Sobradinho, a energia ficará indisponível nas quadras QMS 51A e QMS 52.

Caso os serviços sejam concluídos antes do prazo previsto, a rede poderá ser religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, falhas não previstas também podem causar interrupções no fornecimento sem comunicação antecipada. Nessas situações, a população pode registrar ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva ou de fala têm atendimento pelo número 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 26/02/2026 07:30
