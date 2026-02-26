InícioCidades DF
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 130 milhões nesta quinta; saiba como jogar

Sorteio vai acontecer às 20h. Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas

Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões. Sorteio está marcado para essa quinta-feira (18) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo)
Fique ligado! Ainda dá tempo de apostar no concurso 2.977 da Mega-Sena, que será sorteada nesta quinta-feira (26/2), a partir das 20h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 130 milhões.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do apostador.

Acumuladas

Além da Mega-Sena, a modalidade da Quina acumulou e a premiação chegou a R$ 1,9 milhão. Outro jogo acumulado é a Lotomania, que após nenhum apostador acertar os números, vai sortear nesta sexta, o montante de R$ 7 milhões.

postado em 26/02/2026 09:24
