Luz é suspensa na Feira do Guará por débito de R$ 15 mil

Se não houver entendimento, será feita uma nova eleição na feira - (crédito: Feira do Guará)

A Feira do Guará ficou sem energia elétrica na tarde desta quarta-feira (25/2) após a suspensão do fornecimento por falta de pagamento. O débito, de aproximadamente R$ 15 mil, está associado à antiga entidade responsável pela administração do espaço.

Sem eletricidade, parte da iluminação externa, os corredores e áreas de circulação ficaram às escuras. Os banheiros também foram prejudicados, já que dependem de bomba elétrica para o abastecimento de água, comprometendo a limpeza e o uso por feirantes e visitantes.

De acordo com a Administração Regional do Guará, a fatura estava registrada em nome da antiga associação gestora, a Ascofeg, o que impossibilitava que o poder público efetuasse diretamente o pagamento. O órgão informou ainda que já solicitou a mudança de titularidade da conta e que, após a regularização, assumirá os custos das áreas comuns.

A administração acrescentou que a energia pode ser restabelecida ainda nesta quinta-feira (26/2), pois tratativas para normalizar a situação já estão em andamento.

Em nota, a Neoenergia afirmou que o corte ocorreu devido à inadimplência da unidade consumidora e que todos os procedimentos exigidos pelas normas do setor elétrico foram cumpridos previamente.

“Informamos que o fornecimento de energia desse cliente em questão foi suspenso em razão da existência de débitos junto à distribuidora.”

A empresa destacou ainda que houve comunicação prévia antes da interrupção do serviço.

“A empresa ressalta que, antes da interrupção do serviço, foram adotados todos os procedimentos previstos na regulamentação do setor elétrico, incluindo o envio das notificações obrigatórias ao cliente e o protesto dos valores em cartório.”