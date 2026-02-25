Jararaca é resgatada dentro de casa em condomínio de Sobradinho II

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgataram uma jararaca na noite dessa terça-feira (24/2) dentro de uma residência no Condomínio Vale das Acácias, em Sobradinho II. A equipe foi acionada após a moradora perceber a presença da serpente no interior da casa.

Os policiais chegaram rapidamente ao local e realizaram o resgate com segurança, sem registro de feridos. Após a captura, o animal foi devolvido à natureza em uma área distante das moradias.

A jararaca é uma serpente peçonhenta conhecida pela potência do veneno, que pode provocar dor intensa, inchaço, sangramentos e destruição de tecidos. A toxina também interfere na coagulação do sangue, podendo causar complicações graves se não houver atendimento médico imediato em caso de picada.

Autoridades orientam que, ao encontrar animais silvestres, a população não tente capturá-los e acione os órgãos competentes para evitar riscos.