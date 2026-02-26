Carro pega fogo e interdita partes da BR 060 nesta quinta (26)

Por João Pedro Zamora*

Um veículo pegou fogo na BR 060, KM 01, na altura do Engenho das Lajes, por volta das 06h30 desta quinta-feira (26/2).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi prontamente acionado e fez uso de duas viaturas para realizar o controle das chamas. No momento em que os bombeiros chegaram, o condutor já estava fora do veículo. Não houve nenhuma vítima.

Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada, e a preservação do local ficou sob responsabilidade da concessionária que administra a via (Triunfo Concebra).

Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida.

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe