Após suspensão, luz é restabelecida nas áreas comuns da Feira do Guará

Luz é restabelecida nas áreas comuns da Feira do Guará após corte por dívida - (crédito: Feira do Guará)

A energia elétrica nas áreas comuns da Feira do Guará foi restabelecida no fim da tarde desta quinta-feira (26/2). A informação foi confirmada ao Correio pela assessoria de comunicação da Neoenergia. O fornecimento estava suspenso desde a quarta-feira (25/2), quando foi realizado o corte em razão de uma dívida no valor de R$ 15 mil.

Segundo a empresa, o débito estava vinculado à antiga administradora do espaço. Após a interrupção, a Administração Regional do Guará iniciou tratativas com a Neoenergia para solucionar a pendência e viabilizar a retomada do serviço. Com a regularização da situação, o fornecimento foi normalizado.

Durante o período sem energia, feirantes e frequentadores enfrentaram transtornos. Corredores, áreas de circulação e parte da iluminação externa ficaram às escuras, comprometendo o funcionamento do espaço e a segurança no local. Os banheiros também chegaram a ser afetados, já que as bombas d’água dependem de eletricidade para operar, o que impactou o abastecimento.

Com a retomada do fornecimento, as atividades nas áreas comuns voltaram à normalidade, reduzindo os prejuízos e garantindo melhores condições para comerciantes e visitantes da feira.