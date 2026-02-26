InícioCidades DF
Após suspensão, luz é restabelecida nas áreas comuns da Feira do Guará

Fornecimento havia sido suspenso por débito de R$ 15 mil ligado à antiga administradora do espaço

Luz é restabelecida nas áreas comuns da Feira do Guará após corte por dívida - (crédito: Feira do Guará)
Luz é restabelecida nas áreas comuns da Feira do Guará após corte por dívida - (crédito: Feira do Guará)

A energia elétrica nas áreas comuns da Feira do Guará foi restabelecida no fim da tarde desta quinta-feira (26/2). A informação foi confirmada ao Correio pela assessoria de comunicação da Neoenergia. O fornecimento estava suspenso desde a quarta-feira (25/2), quando foi realizado o corte em razão de uma dívida no valor de R$ 15 mil.

Segundo a empresa, o débito estava vinculado à antiga administradora do espaço. Após a interrupção, a Administração Regional do Guará iniciou tratativas com a Neoenergia para solucionar a pendência e viabilizar a retomada do serviço. Com a regularização da situação, o fornecimento foi normalizado.

Durante o período sem energia, feirantes e frequentadores enfrentaram transtornos. Corredores, áreas de circulação e parte da iluminação externa ficaram às escuras, comprometendo o funcionamento do espaço e a segurança no local. Os banheiros também chegaram a ser afetados, já que as bombas d’água dependem de eletricidade para operar, o que impactou o abastecimento.

Com a retomada do fornecimento, as atividades nas áreas comuns voltaram à normalidade, reduzindo os prejuízos e garantindo melhores condições para comerciantes e visitantes da feira.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 26/02/2026 20:56
