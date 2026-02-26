Fiorentina: a história por trás da icônica camisa roxa do time

A camisa roxa da Fiorentina é uma das mais emblemáticas e reconhecidas do futebol mundial. No entanto, a origem da cor que se tornou sinônimo do clube italiano não foi um projeto planejado, mas sim fruto de uma popular lenda urbana que se consolidou como parte da identidade do clube.

Fundada em 1926, a Associazione Calcio Fiorentina usava originalmente uniformes bicolores, com camisas divididas ao meio em vermelho e branco. As cores eram uma homenagem direta ao brasão de armas da cidade de Florença, buscando uma conexão imediata com a identidade local.

Essa tradição durou apenas três anos. A mudança definitiva para o violeta, ou "viola", como é carinhosamente chamado pelos torcedores, aconteceu em 1929 de forma que permanece envolta em mistério.

A lenda do rio Arno

A história mais difundida conta que, em 1929, um lote das camisas vermelhas e brancas foi lavado nas águas do rio Arno, que corta a cidade. Devido à qualidade dos corantes da época, as cores desbotaram e se misturaram durante a lavagem, resultando em um tom violeta único.

Embora não existam documentos históricos que comprovem essa história, a lenda se tornou parte inseparável da mitologia do clube e é amplamente aceita pelos torcedores.

Segundo a tradição oral, a nova cor teria agradado aos dirigentes e torcedores. O que é fato histórico é que, em 22 de setembro de 1929, a Fiorentina estreou oficialmente o uniforme roxo em um jogo contra a Roma, marcando o início de uma nova era. As razões exatas da mudança, porém, permanecem um mistério.

Símbolo de Florença

A adoção da cor roxa criou uma conexão ainda mais forte entre o clube e sua cidade. O lírio roxo, conhecido localmente como "giglio", é o símbolo histórico de Florença há séculos. A adoção da cor violeta pela Fiorentina selou uma união perfeita entre a equipe de futebol e a herança cultural florentina.

Desde então, a camisa viola se transformou em um ícone que transcende o esporte. A cor se tornou um sinônimo de orgulho e identidade para os torcedores, representando a beleza e a história de Florença em cada partida.

