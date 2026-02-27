Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 145 milhões

O próximo sorteio será realizado neste sábado (28/2) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Para a alegria dos apostadores, a Mega-Sena acumulou novamente e os brasilienses terão uma nova chance de faturar a bolada. O concurso 2.977, realizado nesta quinta-feira (26/2), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 08, 19, 27, 32, 38 e 52. O próximo sorteio será realizado neste sábado (28/2), e o prêmio está acumulado em R$ 145 milhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A modalidade da quina teve 118 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 33.510,78. A quadra registrou 7.699 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 846,60.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

