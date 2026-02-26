InícioCidades DF
Cultura

Da investigação à pista: delegado da PCDF lança álbuns de house

Também DJ, Jonatas Silva criou o projeto Dark Cyber e lançou cinco álbuns entre dezembro de 2025 e fevereiro deste ano

Delegado é chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais da Polícia Civil do Distrito Federal (DRCA) - (crédito: Arquivo pessoal)
Delegado é chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais da Polícia Civil do Distrito Federal (DRCA) - (crédito: Arquivo pessoal)

À frente da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais da Polícia Civil do Distrito Federal (DRCA), o delegado Jonatas Silva encontrou na música um contraponto à rotina intensa da carreira policial. Também DJ, ele criou o projeto Dark Cyber e lançou cinco álbuns entre dezembro de 2025 e fevereiro deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

São dezenas de músicas autorais lançadas. Todas com ritmos eletrizantes, batidas aceleradas, graves pesados e com harmonia mesclada entre o MPB, house music e desande (estilo eletrônico derivado do bass house e funk). A ideia de criar o projeto é mais simples do que se possa imaginar. “Eu amo ouvir música. É algo que está dentro de mim”, declarou o delegado. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na sala da chefia da delegacia, é raro não encontrá-lo com o som ligado. Aliado ao gosto, juntou o hobby pela criação na escrita das letras. “Não tinha muito jeito, mas fui criando, guardando as composições. Tinha medo das críticas, mas decidi lançar em dezembro de 2025”, contou. 

O Dark Cyber Project está em todas as plataformas de streaming. Até mesmo os títulos dos álbuns têm propósito, explica Jonatas. “Renascimento, Pé na Areia, Sufocamento.” O primeiro álbum, segundo ele, é para escutar e pensar sobre a vida. São letras profundas, que falam sobre a natureza, estado de espírito e sentimentos. Do segundo em diante, as canções ganham o tom das batidas eletrônicas. “Meu objetivo é tocar a minha própria música. Se vou ter tempo, não sei, mas é a minha pretensão”, disse.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 26/02/2026 19:38
SIGA
x