DF abre temporada da soja com expectativa de produção recorde e estimativa é de expansão - (crédito: Emater-DF)

O Distrito Federal iniciou oficialmente, nesta quinta-feira (26/2), o período de colheita da soja. A abertura da temporada foi formalizada por decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha durante a AgroBrasília 2025, evento promovido pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF).

Para a safra 2025/2026, a expectativa é que tenha um crescimento de 5% na área cultivada em comparação ao ciclo anterior, chegando a 94,1 mil hectares. A produção estimada ultrapassa 330 mil toneladas de grãos. Segundo o governador, o marco oficial da colheita simboliza o reconhecimento da soja como principal atividade agrícola do DF.

“A soja ocupa papel estratégico na economia rural da capital do país. Essa celebração do início da colheita valoriza o trabalho árduo de produtores e trabalhadores do campo, e também fortalece o diálogo entre o governo e as entidades que representam o setor”, afirmou Ibaneis Rocha.

Ele também destacou o impacto econômico da cultura. “A área cultivada no DF deve crescer 5% em relação à safra anterior e alcançar 94,1 mil hectares. Estamos falando de uma produção estimada em mais de 330 mil toneladas de grãos, que gera empregos e movimenta a nossa economia”, completou.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em 2025, chuvas regulares, lavouras com boa sanidade e alta produtividade resultaram em uma produção recorde de soja no DF. A estimativa do setor é de um incremento entre 4% e 5% sobre a produção total de soja do DF.

Regiões como Planaltina, Pipiripau, Rio Preto, São Sebastião, Sobradinho e o PAD-DF concentram áreas de alta produtividade e se destacam pelo uso de tecnologias e boas práticas agrícolas, consolidando o protagonismo do Distrito Federal no agronegócio nacional.

Na safra 2024/2025, conforme dados da Emater-DF, a área plantada ultrapassou 72 mil hectares, com produção superior a 320 mil toneladas de grãos. Aproximadamente metade desse volume foi destinada ao mercado de grãos comerciais.

*Com informações da Agência Brasília