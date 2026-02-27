InícioCidades DF
Homem é preso por estupro de vulnerável em operação no Paranoá

Autoridades encontraram diversas fotos de adolescentes no celular do indivíduo

A medida ocorreu durante a Operação Baby Jack, por meio da 6ª Delegacia de Polícia - (crédito: Ed Alves/CB)
Por João Pedro Zamora*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandado de prisão contra um homem de 44 anos, condenado por estupro de vulnerável. A medida ocorreu durante a Operação Baby Jack, por meio da 6ª Delegacia de Polícia, na região do Paranoá.

A prisão foi realizada na quinta-feira (26/2). No celular do homem foram encontradas várias fotos de adolescentes. Ele foi sentenciado a pena de 18 anos, 4 meses e 11 dias pelo cometimento do crime.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

postado em 27/02/2026 10:27 / atualizado em 27/02/2026 10:27
