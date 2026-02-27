Partes de Sobradinho ficarão sem luz na tarde desta sexta-feira

O motivo da queda de luz planejada para hoje é modernizar a rede elétrica da área - (crédito: Divulgação)

Por João Pedro Zamora*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Moradores de Sobradinho passarão por uma interrupção temporária no fornecimento da luz nesta sexta-feira (27/2). Essa é a última de uma série de reformas e manutenções que estão sendo realizadas pela Neonergia desde terça-feira (24/2).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motivo da queda de luz planejada para hoje é modernizar a rede elétrica da área. Os endereços que ficarão sem energia hoje são no Núcleo Rural Lago Oeste, Ruas 12, 13, 14 e 15, das 10h às 16h. A interrupção é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores enquanto eles realizam a manutenção. Vale ressaltar que cada morador impactado recebe um aviso prévio sobre a queda de luz.

Leia também: DF abre temporada da soja com expectativa de produção recorde

Caso o serviço seja terminado antes das 16h, a energia pode ser reestabelecida antes do previsto.

*Estagiário sob supervisão