"É desesperador pensar que nunca mais verei meu irmão", diz irmã de Rodrigo Castanheira

A família de Rodrigo Castanheira afirmou, nesta quinta-feira (27/2), que o jovem não tinha histórico de brigas e era conhecido pelo temperamento tranquilo. Rodrigo ficou internado por 16 dias no hospital Brasília e veio a falecer no dia 7 de fevereiro.

Emocionada, a irmã, Isabela Fleury, descreveu o irmão como uma pessoa “muito tranquila”. “O Rodrigo nunca brigou com ninguém. Ele sempre foi um menino que todo mundo gostava, sempre estava sorrindo, sempre estava feliz. Ele não via maldade nas pessoas”, afirmou.

Segundo ela, o irmão era ingênuo em algumas situações por confiar demais. “Muitas vezes era passado para trás porque era muito bonzinho”, disse.

Isabela também falou sobre o impacto da perda. “Ele era a metade do meu coração. Eu perdi a pessoa que cresceu comigo e que eu achei que ia passar o resto da minha vida junto. Eu nunca imaginei perder meu irmão.”

Ela destacou momentos que não poderão mais ser compartilhados. “Esse ano eu vou me formar na faculdade e meu irmão não vai estar lá. Quando eu me casar, ele não vai estar. É desesperador pensar que nunca mais vou ver meu irmão.”

A irmã afirmou ainda que a família só conseguirá elaborar o luto após o avanço do processo. “A gente só vai poder viver o luto a partir do momento em que a justiça for feita. Enquanto isso não acontecer, a gente não consegue sentir o que precisa sentir.”