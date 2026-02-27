Tradicional restaurante, Palhoça recebe escritura após 48 anos de espera

Após 48 anos de funcionamento e espera pela regularização, o tradicional Restaurante Palhoça, no Guará, recebeu nesta sexta-feira (27/2) a escritura definitiva de ocupação do terreno. O documento foi entregue pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) aos proprietários do estabelecimento.

Durante a cerimônia, Ibaneis relembrou o compromisso assumido ainda na campanha de 2018 com empresários que enfrentavam impasses fundiários. “Nós nos comprometemos ali em dar a solução devida, para que Brasília pudesse se regularizar e pudesse continuar crescendo. E não se cresce sem o respeito ao empresariado, seja ao pequeno empresário, ao médio e ao grande”, declarou.

O governador ressaltou que a marca de 1.500 escrituras, alcançada com a entrega da escritura do restaurante, representa mais do que números. “Nós estamos tratando não é de 1.500 pessoas, o que já seria muito. São 1.500 empresas que geram milhares de empregos no Distrito Federal. Essa é a importância de um programa de regularização responsável, com transparência, sem corrupção”, afirmou.

Ibaneis também destacou a importância da segurança jurídica para os empreendedores. “Esse instrumento quer dizer que essa família hoje, esses sócios, podem investir no seu empreendimento com segurança jurídica, sabendo que ninguém vai chegar aqui para lhe tomar o terreno ou para passar o trator”, disse. Ele ainda criticou gestões anteriores e afirmou que, atualmente, o governo utiliza equipamentos “para construir, pavimentar caminhos, criar oportunidades e dar força para aqueles que querem trabalhar no Distrito Federal”.

O governador relembrou a relação com o restaurante. “Eu estive aqui criança, quando meu pai era morador dessa cidade, na inauguração da Palhoça. E eu tenho orgulho de estar aqui hoje entregando esse documento nas suas mãos”, afirmou.

Conquista

Fundado em 1978, o Palhoça começou como um pequeno quiosque coberto de palha, às margens da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), voltado principalmente para atender trabalhadores da região dos postos de combustíveis. Ao longo dos anos, o espaço cresceu, ganhou estrutura e se tornou referência gastronômica no Distrito Federal, especialmente pela tradição da carne de sol trazida do Rio Grande do Norte.

Atualmente comandado por Jorge Eustáquio de Oliveira, ao lado dos sócios Gilvanaldo da Cunha e Maria Lourdes Salvino, o restaurante atende cerca de 2.500 clientes por semana. “Tem 48 anos que o restaurante existe. Começou pequeno, num quiosque de palha, e foi crescendo com muito trabalho. Estamos aqui todos os dias, sem parar. Hoje, atendemos cerca de 2.500 clientes por semana”, contou Jorge.

Gilvanaldo da Cunha também destacou o significado da conquista. “O Palhoça existe há 48 anos e lutamos por essa regularização há décadas, mantendo empregos e trabalhando todos os dias. É uma bênção”, disse.