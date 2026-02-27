Empraba oferece capacitação para cultivo de cogumelos

Loeni Ludke Falcao, analista da Embrapa, fala sobre cultivo de cogumelos em entrevista ao CB.Agro desta sexta-feira. - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Manuela Sá*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesta sexta-feira (27/02), o CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu Loeni Ludke Falcão, analista da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e responsável pelo Laboratório de Cultivo de Cogumelos. Aos jornalistas Mariana Niederauer e Marcelo Agner, a entrevistada detalhou como vai ser o 55º curso de cultivo de cogumelos oferecido pela Embrapa, além de falar sobre o acordo de cooperação científica feito com a Coreia do Sul.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com Loeni, as inscrições para a capacitação, presencial e gratuita, devem abrir em breve, possivelmente, na segunda quinzena de março. “É um curso intensivo para passar uma semana mergulhada no assunto”, comentou a especialista.

Leia também: Novo chefe da Embrapa Cerrados defende ciência e sustentabilidade no agro

Interessados não precisam ter formação na área, mas Loeni indica que as pessoas leiam um pouco sobre o assunto antes das aulas para entender melhor o que é um fungo. “A gente faz um nivelamento e traz as informações básicas para que qualquer pessoa de qualquer área possa acompanhar o curso. É possível começar do zero”, explicou.

Leia também: Aproximação com Coreia do Sul é "fundamental" para indústria de cosméticos, avalia setor

A analista também falou sobre o acordo de cooperação científica e tecnológica feito entre a Embrapa e a Rural Development Administration (RDA), agência de pesquisa da Coreia do Sul. Uma das áreas estratégicas previstas pelo acordo é o cultivo de cogumelos. Loeni avaliou que os brasileiros podem ganhar bastante com essa troca de conhecimento. “Eles têm muito a nos oferecer em termos de experiência para melhoramento genético, para a produção de cultivares que atendam tanto às especificidades da gastronomia quanto às voltadas para produtores”, afirmou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates