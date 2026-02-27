DF tem maior renda per capita do país em 2025, segundo IBGE

O resultado mantém o DF na liderança em relação a outras unidades da Federação - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal registrou, em 2025, o maior rendimento domiciliar per capita do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (27/2).

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, informa que o valor médio mensal por morador na capital chegou a R$ 4.538, quase o dobro da média nacional, que ficou em R$ 2.316.

O resultado mantém o DF na liderança em relação a outras unidades da Federação. O segundo colocado no ranking é São Paulo, com rendimento de R$ 2.956, seguido por Rio Grande do Sul, que registrou R$ 2.839. Também apareceram entre os cinco maiores rendimentos Santa Catarina (R$ 2.809) e Rio de Janeiro (R$ 2.794).

Já os menores valores foram observados no Maranhão, com R$ 1.219, e Ceará, com R$ 1.390.