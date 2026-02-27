InícioCidades DF
Energia

Quadras da Asa Norte ficam sem energia devido a apagão

A interrupção de luz atingiu quadras, casas e comércios da cidade. Segundo a Neoenergia, a luz já começou a ser reestabelecida

Falta de energia teve início às 17h08 - (crédito: Material cedido ao Correio)
Falta de energia teve início às 17h08 - (crédito: Material cedido ao Correio)

Diversas quadras da Asa Norte ficaram sem energia nesta sexta-feira (27/2). Segundo relatos de moradores, a falta de luz começou por volta das 17h e segue em algumas regiões até o momento. Entre os locais atingidos estão quadras da 209, 210, 409 e 410.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Veja o vídeo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Neoenergia afirmou que se trata de "uma interrupção pontual no fornecimento de energia para alguns clientes". Segundo a empresa, os trabalhos para reestabelecer o serviço está sendo feito. A empresa também informou que a energia começou a voltar a partir das 21h. 

A Companhia Energética de Brasília, CEB IPes, por sua vez, explicou que a iluminação pública foi impactada. “Falta de energia elétrica por parte da distribuidora. Assim como ocorre com qualquer consumidor residencial, a companhia depende do suprimento adequado da distribuidora para manter a iluminação pública em funcionamento", afirmou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 27/02/2026 21:35 / atualizado em 27/02/2026 21:54
SIGA
x