Quadras da Asa Norte ficam sem energia devido a apagão

Falta de energia teve início às 17h08

Diversas quadras da Asa Norte ficaram sem energia nesta sexta-feira (27/2). Segundo relatos de moradores, a falta de luz começou por volta das 17h e segue em algumas regiões até o momento. Entre os locais atingidos estão quadras da 209, 210, 409 e 410.

A Neoenergia afirmou que se trata de "uma interrupção pontual no fornecimento de energia para alguns clientes". Segundo a empresa, os trabalhos para reestabelecer o serviço está sendo feito. A empresa também informou que a energia começou a voltar a partir das 21h.

A Companhia Energética de Brasília, CEB IPes, por sua vez, explicou que a iluminação pública foi impactada. “Falta de energia elétrica por parte da distribuidora. Assim como ocorre com qualquer consumidor residencial, a companhia depende do suprimento adequado da distribuidora para manter a iluminação pública em funcionamento", afirmou.