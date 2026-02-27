Auditor fiscal da Caixa Econômica está desaparecido no DF há dois dias

Um auditor fiscal da Caixa Econômica Federal está desaparecido desde quarta-feira (25/2). Natural de Guaxupé, em Minas Gerais, Marcos Abrão Marcello, 38 anos, foi visto pela última vez nas proximidades do Edifício Brafer, na 502 Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tatiana Abrão, irmã do auditor, mora em Minas Gerais e afirmou que o último contato com ele foi na segunda-feira (23/2). Neste mesmo dia, Marcos, que passava férias na casa dos parentes, em Guaxupé, deixou o município rumo a Brasília. “Ele iria passar em Poço de Caldas para buscar um documento e, depois, iria para o DF”, relata.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Marcos é servidor da Caixa há mais de 10 anos. Há três mora no DF. Ainda segundo a irmã, o porteiro do edifício onde ele mora atestou o desaparecimento na quarta-feira.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia (área central). Informações que possam ajudar na localização devem ser repassadas pelos canais oficiais: telefone 197 ou pelo número (61) 9 8626-1197.

